Son Dakika Haberleri: Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi
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Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi

36 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi.

Göksel gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bugün saat 19.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte stada geldi.

Turuncu-lacivertli taraftarlar, Başakşehir'in Avrupa sınavı öncesi başkan Göksel Gümüşdağ'ı tezahüratlarla karşıladı. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, bu maçın ülke puanı için çok önemli olduğunu ve kazanmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan Gümüşdağ, Süper Lig'de bu sene de şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını belirterek, takımın oturması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

-Taraftarlar ve Göksel Gümüşdağ'ın sohbet etmesi

Fotoğraf çekilmesi

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:09 Kaynak: DHA
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