Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza...

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

Kazandıkları için mutluluğunu dile getiren Gümüşdağ, "Gol yemeden kazandık ve bu önemliydi. Ancak hiçbir şey bitmedi. Bütün oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fiziksel güce dayalı bir takımla oynadık. Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan, iyi oynayan bir takım. Bu anlamda önemli bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"HERKES SAHA İÇİNDE KALSIN"

Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor 'un resmi sitesinden yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak, "Geçen sene de bir rakibimizin yöneticisi farklı farklı şeyler söyledi. Öyle olmadığı Türkiye'nin malumu. Ben bu tip şeylerin saha içinde kalmasından yanayım. Saha dışı oyunlarını kabul edemeyiz. Herkes saha içinde kalsın" açıklamasında bulundu.

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Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları