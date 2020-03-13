Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza... - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza... - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza...

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza..., System.String[]
İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ülke puanı için kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten Gümüşdağ, " Manchester United, LASK Linz'i 5-0 yendi. Dolayısıyla Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Şampiyon olan takımımız Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt geçecek. Başakşehir, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik heyet ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

Kazandıkları için mutluluğunu dile getiren Gümüşdağ, "Gol yemeden kazandık ve bu önemliydi. Ancak hiçbir şey bitmedi. Bütün oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Fiziksel güce dayalı bir takımla oynadık. Deplasmanda da başarılı sonuçlar alan, iyi oynayan bir takım. Bu anlamda önemli bir galibiyet oldu" şeklinde konuştu.

"HERKES SAHA İÇİNDE KALSIN"

Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'un resmi sitesinden yapmış olduğu açıklamayla ilgili olarak, "Geçen sene de bir rakibimizin yöneticisi farklı farklı şeyler söyledi. Öyle olmadığı Türkiye'nin malumu. Ben bu tip şeylerin saha içinde kalmasından yanayım. Saha dışı oyunlarını kabul edemeyiz. Herkes saha içinde kalsın" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları


Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:25 Kaynak: DHA
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