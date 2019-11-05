Göksel Gümüşdağ, UEFA'yı çifte standardı sonlandırmaya çağırdı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımdan 6 oyuncuya verdikleri asker selamından dolayı UEFA tarafından disiplin soruşturması açıldığını belirterek, "Bu çifte standardı kınıyorum. UEFA, bu çifte standardı sonlandırmalı." dedi.

Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Genel kurul toplantısının gündeminin asker selamı olduğunu belirten Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger ile yaptığı J Grubu 3. hafta mücadelesinde attığın golün ardından asker selamı veren milli oyuncu İrfan Can Kahveci için UEFA'nın disiplin soruşturması başlattığını hatırlatarak, "UEFA, İrfan Can'ın yanı sıra 5 oyuncumuzun daha disipline sevk edildiğini bildirdi. Bu çifte standardı kınıyorum. UEFA, bu çifte standardı sonlandırmalı." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın çözmesi gereken önemli konuları olduğunu vurgulayan Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ve Avrupa futbolunun çok daha büyük sorunları var. İtalya'da Mario Balotelli'nin tribünlerden adeta maymun sesleriyle protesto edildiği ve oyuncunun hıçkıra hıçkıra ağlayarak soyunma odasına gittiğini gördük. UEFA, ırkçılık konusunda daha büyük adımlar atmalı. UEFA'nın disiplin talimatında bile suç sayılmayan, dünya ve Avrupa'da defalarca asker selamı veren yabancı oyuncular var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı selam duran oyuncuya hiçbir uygulama yapılmadı.

UEFA'nın lisanslı oyun sitesinde asker selamını seçebiliyorsunuz. UEFA'nın sitesinde, Cengiz Ünder'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı golden sonra asker selamı verdiği resmi var. UEFA ve FIFA bu konuda çelişiyor. UEFA'ya 18 kulüp olarak ortak bir deklarasyon yayınladık. Türkçe ve İngilizce olarak UEFA'ya gönderilecek. Bu sadece Medipol Başakşehir'in değil Türk futbolunun davası. TFF Başkanı ve UEFA'da görevli temsilcinin de bu konuda daha güçlü bir aksiyon olmaları gerektiğine inanıyorum."

UEFA'nın asker selamına karşı açtığı soruşturmalar karşısında asla sessiz kalmayacaklarını dile getiren Gümüşdağ, "Perşembe günü Wolfsberger ile yapacağımız maç öncesi 6 oyuncumuz hakkında disiplin soruşturması açılması, onların psikolojik olarak etkilenmesine sebeptir. Şunun farkında değiller, bir futbolcumuz kalmasa bile altyapıdan oyuncularla Wolfsberger maçına çıkarız. Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Ne oldu da bugüne kadar ceza olmayan şey, bugün ceza olmaya zorlanıyor? UEFA'nın burada siyasi bir kararı var. Bizim için vatan her şeydir, gerisi teferruattır." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli futbolcuların asker selamı vermeye devam edeceğini aktaran Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Sessizlik sorunun çözümü değildir. Yumruğumuzu masaya vura vura hakkımızı savunmalıyız. Ülkemizin teröre karşı yürüttüğü haklı mücadelesinde oyuncularımızın askerimize sevgisini asker selamı ile yollamasından niye rahatsız oluyorlar? UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarını her attığımız golden sonra asker selamı vermeye davet ettim. Onlar da memnuniyetle karşıladı. Duruşumuzdan taviz veremeyiz. Mesele bayrak ve ülkemiz ise geri kalan hepsi küçük bir detay. Birlik ve beraberlik resminin verilmesi çok önemli. Tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Buradan ceza çıkacağına inanmıyorum. Soruşturmanın bile doğru olmadığını düşünüyorum."

Öte yandan Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulundu.