Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag karşısında aldıkları zaferle ülke puanına önemli bir katkı sağladıklarını söyledi.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Bütün futbolseverlere teşekkür ediyorum"



Gümüşdağ, öncelikle bugün Fatih Terim Stadı'na gelerek kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti ve şunları söyledi:



"Skordan önce tribünlerdeki renk kardeşliğini, 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' duygusunu o kadar iyi anlamış ki futbolseverler, öncelikle buradan onlara sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bugün burada 17 kulübün taraftarı vardı. Hatta yurt dışından da misafirler vardı. Dolayısıyla ben bütün futbolseverlere bu renk kardeşliğini, bu zor günde, özellikle ülkemizin hassasiyetle geçtiği dönemde bu birliktelik ve beraberliği gösterdikleri için, bu çağrıya uydukları için çok teşekkür ediyorum. Gerek kulüp başkanlarına gerek federasyon başkanımıza, gerekse tüm futbolseverler bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü tüylerim diken diken oldu. 'Her şey vatan için' sesleriyle hepsi çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Stat doluydu. Malum bu tüm ülkeleri saran bu korona virüsü durumuna rağmen herkes buradaydı."



"Deplasmanda faydalı olacak bir skor"



Bu akşamki galibiyetin deplasmandaki maç adına önemine de dikkat çeken Başkan Gümüşdağ, "Skora baktığımızda da biz gol yememeyi çok istiyorduk ve bunu başardık. Bence o önemli. Özellikle gol yemeden bir gol atmak da önemli ama daha hiçbir şey bitmedi. Deplasman maçımız da zor olacak. Biz de orada turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Ben teknik direktörümüz ve oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oldu çünkü fiziksel gücü olan bir oyuncu grubu. Aynı zamanda deplasmandaki istatistikleri de çoğunlukla puan alma. Gerçekten de çata çat önemli bir mücadele oldu. Önemli bir puan ve deplasmanda biz için çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.



"Ülke puanına önemli bir katkı sağladık"



Ülke puanı için de önemli işlere imza attıklarına dikkat çeken turuncu-lacivertlilerin başkanı, "Manchester United 5-0 yendi Avusturya takımını. Dolayısıyla artık Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Ülke puanına önemli bir katkı sağladık. Şampiyon olan takımımız direkt Şampiyonlar Ligi'ne bile gidemeyecekti ama şimdi Allah'ın izniyle direkt gidecek. Ben ülke puanı için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başakşehir, Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik direktörümüz ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye de bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Takımımız gidip elinden geleni yapacak"



Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasının sorulması üzerine de Gümüşdağ, "Bizim bütün enerjimiz ve heyecanımız bu maçtı. Şimdi bu akşamki maç bitti önümüzdeki maça bakacağız. Takımımız gidip elinden geleni yapacak. Her zaman galip gelmek istiyoruz ama futbol bu. Çok yüksek performanslı bir maç oynadılar. Bir yorgunluk var ama çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnşallah iyi bir neticeyle döneriz" diye konuştu.



"Saha dışında oynanan oyunları kimse kabul edemez"



Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başakşehir'i hedef aldığı iddialarına ilişkin ise Göksel Gümüşdağ, "Ben bu tip polemiklere girmiyorum. Geçen sene de bir rakibimizin bir yöneticisi farklı şeyler iletmişti. Öyle olmadığı da Türkiye'nin malumu. İsim vermediler bir cevap vermem doğru olmaz ama ben bu tip şeylerin saha içinde kalmasından yanayım. Saha dışında oynanan oyunları kimse kabul edemez. Biz de kabul edemeyiz. O yüzden herkes saha içinde kalsın ve iyi oynayan kazansın. Bu zaferi de o taşısın yukarıya. Özellikle son haftalarda yaşadığımız, ezberlediğimiz davranış şekli. Dolayısıyla son haftalarda böyle tartışmalar oluyor. Ben bu tartışmaların içine girmek istemiyorum, biz oyunumuza bakıyoruz. Oyunumuza inanıyoruz. Başakşehir, 6 yıldır Avrupa'ya giden bir takım. Başakşehir şöyle gidecek, böyle gidecek diyenlere de en güzel cevap sahada verildi. Dolayısıyla hala liderlikte duran ve Avrupa'da da ilk 16'ya, şu anda da çeyrek final için mücadele eden bir takım" dedi.



"Kim bu mücadeleyi kazanırsa alkışlanmalı"



Sezon sonu şampiyon kim olursa diğer takım ve başkanların o takımı alkışlaması gerektiğini de belirten Gümüşdağ, "Ben her zaman söylüyorum, öyle olmalı. Nihayetinde futbol bir oyun. Görüyorsunuz dünya nelerle uğraşıyor. Futbolun içinde sevgi, birlik, beraberlik olmalı. Bugün tribünde tüm renkler yan yanaydı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Bence buna inanmamız lazım. Avrupa'da biriz, ülkemizde de rakibiz. Dolayısıyla bu rekabeti yapacağız ama bu rekabetin içinde kim bu mücadeleyi kazanırsa onu da alkışlamak her takımın, her yöneticinin bence görevi olmalı" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL