Göksel Gümüşdağ ve Konyaspor PFDK'ye sevk edildi
18.01.2021 16:29
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile İttifak Holding Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PDFK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile İttifak Holding Konyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PDFK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Göksel Gümüşdağ'ın tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.
İttifak Holding Konyaspor ise Göztepe ile oynanan karşılaşmada usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket dolayısıyla kurula gönderildi.
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