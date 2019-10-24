Son Dakika Haberleri: Göksel Harbiye 'yi salladı
Son Dakika Güncel Göksel Harbiye 'yi salladı

Göksel Harbiye 'yi salladı

1 saat önce

Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde unutulmaz bir konsere imza attı.

Göksel Harbiye 'yi salladı, System.String[]

Kendisini dinlemeye gelenlere şahane anlar yaşatan Göksel, Harbiye Açıkhava'yı adeta salladı.

Organizasyonunu Bayhan Production'un üstlendiği İstanbul'a yıldız yağdıran konserler serisinde dünya starlarını ağırlayan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önceki akşam Göksel'e ev sahipliği yaptı. Sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Göksel haftalardır hazırlandığı konserinin finalinde ayakta alkışlandı.

Enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan Göksel'e sahnede 11 kişilik orkestrası ve 6 dansçı eşlik etti.

Konserine geçtiğimiz yaz çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran şarkısı "Hiç Yok" başlayan Göksel, ilk şarkısı 'Sabır' dan bugüne müzikseverlerin kalbinde iz bırakmış bütün hit şarkılarını seslendirdi.

Konserin ilk bölümüne Özlem Kaya, ikinci bölüme ise Özgür Masur imzalı kıyafetleri ile çıkan Göksel 5 bin kişiyle şarkılarını seslendirirken konser boyunca 3 kıyafet değiştirdi.

"YILLARCA BENİ ACILARIN KADINI SANDINIZ!"

Göksel, 'Depresyondayım" şarkısını seslendirmeden önce itiraflarda bulundu. Göksel, "Yıllarca beni acıların kadını sandınız ama galiba bunu artıkkırdım, hiç acıların kadınına benziyor muyum" şeklinde konuştu. Bir ara darbuka eşliğinde göbek attan Göksel 'in göbek showu dakikalarca alkış aldı...

SÜRPRİZ DÜET…

Göksel, beraber bir şarkıya imza attığı ve Türk müziğini funk ve soul yansımalarla yorumlayarak fenomene dönüşen Hey! Douglas ile de sürpriz bir düet yaptı. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde "Duruyor Dünya" şarkısını birlikte yorumlayan Göksel ve Hey! Douglas'ın muhteşem düetine Harbiye'deki binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Göksel 'i Harbiye Açıkhava konserinde sanat , sosyete ve iş dünyasından bir çok ünlü isim de yalnız bırakmadı…

Cemil Topuzlu, İstanbul, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:34 Kaynak: Bültenler
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