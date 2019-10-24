Göksel Harbiye 'yi salladı

Kendisini dinlemeye gelenlere şahane anlar yaşatan Göksel, Harbiye Açıkhava'yı adeta salladı.

Organizasyonunu Bayhan Production'un üstlendiği İstanbul'a yıldız yağdıran konserler serisinde dünya starlarını ağırlayan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu önceki akşam Göksel'e ev sahipliği yaptı. Sahneye sürprizlerle çıkan ve hayranlarını coşturan Göksel haftalardır hazırlandığı konserinin finalinde ayakta alkışlandı.

Enerjisi, şarkıları ve sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atan Göksel'e sahnede 11 kişilik orkestrası ve 6 dansçı eşlik etti.

Konserine geçtiğimiz yaz çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran şarkısı "Hiç Yok" başlayan Göksel, ilk şarkısı 'Sabır' dan bugüne müzikseverlerin kalbinde iz bırakmış bütün hit şarkılarını seslendirdi.

Konserin ilk bölümüne Özlem Kaya, ikinci bölüme ise Özgür Masur imzalı kıyafetleri ile çıkan Göksel 5 bin kişiyle şarkılarını seslendirirken konser boyunca 3 kıyafet değiştirdi.

"YILLARCA BENİ ACILARIN KADINI SANDINIZ!"

Göksel, 'Depresyondayım" şarkısını seslendirmeden önce itiraflarda bulundu. Göksel, "Yıllarca beni acıların kadını sandınız ama galiba bunu artıkkırdım, hiç acıların kadınına benziyor muyum" şeklinde konuştu. Bir ara darbuka eşliğinde göbek attan Göksel 'in göbek showu dakikalarca alkış aldı...

SÜRPRİZ DÜET…

Göksel, beraber bir şarkıya imza attığı ve Türk müziğini funk ve soul yansımalarla yorumlayarak fenomene dönüşen Hey! Douglas ile de sürpriz bir düet yaptı. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde "Duruyor Dünya" şarkısını birlikte yorumlayan Göksel ve Hey! Douglas'ın muhteşem düetine Harbiye'deki binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Göksel 'i Harbiye Açıkhava konserinde sanat , sosyete ve iş dünyasından bir çok ünlü isim de yalnız bırakmadı…