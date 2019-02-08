Son Dakika Haberleri: Göksel'in Yeni Şarkısı "Bu da Geçecek"!

Göksel'in Yeni Şarkısı "Bu da Geçecek"!

2 saat önce

Başarılı sanatçı Göksel, sıcak melodisi ve umut veren sözleriyle dikkat çeken "Bu da Geçecek" isimli yepyeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu.

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Başarılı sanatçı Göksel, sıcak melodisi ve umut veren sözleriyle dikkat çeken "Bu da Geçecek" isimli yepyeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu.

Etkileyici sözleri ve güçlü bestesi ile Göksel klasikleri arasına girecek olan "Bu da Geçecek" şarkısının söz ve müziği Göksel ile Mabel Matiz'e, düzenlemesi Alper Erinç'e ait.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun üstlendiği klipte Göksel, izleyenlerini umuda, sevgiye, neşeye davet ediyor. Klip farklı nesilleri bir araya getirirken, herkesi kucaklayan bir aile hissi yaratıyor.

Göksel'in farklı stiliyle dikkat çeken kostümlerinin tasarımı Özlem Kaya'ya, stil danışmanlığı Anıl Can'a ait. Projenin fotoğrafları ve kapak fotoğrafı Gizem Günkal imzası taşıyor.

Göksel'in yeni şarkısı "Bu da Geçecek", 8 Şubat tarihinde Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:01 

Mabel Matiz, Müzik
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