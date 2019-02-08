Son Dakika Haberleri: Göksel'in Yeni Şarkısı: 'Bu da Geçecek' Çıktı

Göksel'in Yeni Şarkısı: 'Bu da Geçecek' Çıktı

1 saat önce

Göksel, sıcak melodisi ve umut veren sözleriyle dikkat çeken 'Bu da Geçecek' isimli yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu.

Göksel'in Yeni Şarkısı: 'Bu da Geçecek' Çıktı, System.String[]
Göksel, sıcak melodisi ve umut veren sözleriyle dikkat çeken 'Bu da Geçecek' isimli yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. 8 Şubat itibariyle (bugün) Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Başarılı sanatçı Göksel, sıcak melodisi ve umut veren sözleriyle dikkat çeken 'Bu da Geçecek' isimli yeni şarkısını hayranlarıyla buluşturdu. Etkileyici sözleri ve güçlü bestesi ile Göksel klasikleri arasına girecek olan şarkının söz ve müziği Göksel ile Mabel Matiz'e, düzenlemesi de Alper Erinç'e ait.

Yönetmenliğini Murat Onbul'un, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun üstlendiği klipte Göksel, izleyenlerini umuda, sevgiye, neşeye davet ediyor. Klip farklı nesilleri bir araya getirirken, herkesi kucaklayan bir aile hissi oluşturuyor.

Göksel'in farklı stiliyle dikkat çeken kostümlerinin tasarımı Özlem Kaya'ya, stil danışmanlığı Anıl Can'a ait. Projenin fotoğrafları ve kapak fotoğrafı Gizem Günkal imzası taşıyor. Göksel'in yeni şarkısı "Bu da Geçecek", 8 Şubat tarihinde Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Mabel Matiz, Avrupa, Magazin
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