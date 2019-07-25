Göksenin Köksal: "Galatasaray kaptanına yakışır şekilde davranacağımdan kimsenin şüphesi olmasın"
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Galatasaray ile sözleşme yenileyen takım kaptanı Göksenin Köksal, "Saha içi ve saha dışında Galatasaray kaptanına yakışır şekilde davranıp kulübümüzü en asaletli şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
ile sözleşme yenileyen takım kaptanı Göksenin Köksal, "Saha içi ve saha dışında Galatasaray kaptanına yakışır şekilde davranıp kulübümüzü en asaletli şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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, takım kaptanı Göksenin Köksal'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Bu anlaşmanın açıklanmasının ardından Göksenin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz
ile fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki oyuncu, kulübü ile 2 yıl daha sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Saha içi ve saha dışında Galatasaray kaptanına yakışır şekilde davranıp kulübümüzü en asaletli şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sarıyla kırmızıyla, Metin Oktay
'ın ruhuyla ve büyük Galatasaray taraftarının gücüyle sahada son topa kadar mücadele edecek olmaktan dolayı sabırsızlandığımın ve gururlandığımın bilinmesini isterim, saygılarımla" diye konuştu. - İSTANBUL
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