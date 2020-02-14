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Göksenin Köksal: "İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik"
6 saat önce
Solgar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'e yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal, "İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:52 Kaynak: İHA
Solgar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'e yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da kaptan Göksenin Köksal, "İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Doğa Sigorta Kaptanı Göksenin Köksal, "Darüşşafaka takımını tebrik ediyoruz. Açıkçası söyleyecek fazla bir şey yok. İlk yarı çok iyi basketbol oynadık. İkinci yarı onların sertliğine karşılık veremedik. Belli periyotlarda öne geçebilirdik. Ama olmadı. Finale çıkmak istiyorduk. Seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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