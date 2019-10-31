Galatasaray Doğa Sigorta, pota derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu farklı yenerken, Galatasaray kaptanı Göksenin Köksal, galibiyeti Sabah Spor'a anlattı.



İşte Göksenin Köksal'ın sözleri...



"Ligde Afyon, EuroCup'ta Budocnost maçlarını son topta kazandık. Geçen sezon son topta kaybediyorduk... Artık daha tecrübeli bir takımız ve kazandıkça özgüvenimiz arttı."



"YENECEĞİZ DEDİM YENDİK"



"Fenerbahçe derbisi öncesinde de 'Yeneceğiz' demiştim. Yanılmadım! Aramızda ciddi bütçe farkı olsa da bu sonucu bekliyordum. Çünkü Sinan Erdem'de Abdi İpekçi'yi hatırlatan bir atmosfer vardı. Salonda 6. adam oldular ve farklı kazanmamızı sağladılar."



"DE COLO'DAN DAHA İYİLERİNE KARŞI OYNADIM"



"De Colo çok kaliteli bir oyuncu ama ondan daha iyilerine karşı oynamıştım. Derbide de çekincem yoktu. 16 sayı attı ancak ben tutarken değil, yardıma gittiğim anlarda sayılar buldu. Zaten görevim onu düzen dışına çıkarıp bireyselliğe zorlamaktı. Planımız tuttu, de Colo 16 sayı atmasına rağmen biz 19 farkla kazandık.



"HEDEFLERİMİZ LİGDE FİNAL"



Gerçekçi olalım; iddialı bir Euroleague takımı kadar derin kadromuz yok. Bu açığı taraftarımızın enerjisi ile kapatacağız. Hedeflerimiz ligde final, Eurocup'ta önce çeyrek final, sonrasında gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Burada taraftarımıza çok iş düşüyor. Eğer derbideki gibi yanımızda olurlarsa evimizde yenemeyeceğimiz rakip yok!