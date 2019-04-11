Göksu Çayı'na Devrilen Otomobilin Sürücüsünün Kaybolması

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin dün Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobilin dün Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.



Gölbaşı-Malatya kara yolu Harmanlı beldesi yakınlarında kullandığı otomobilin Göksu Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmalarına, verilen kısa aranın ardından yeniden başlandı.



Otomobiliyle akıntıya kapıldığı değerlendirilen Çetiner'in bulunması için AFAD, itfaiye, dalgıç polisler ve İHH arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, arama çalışmalarına Erkenek HES Barajına kadar devam etti.



Yaklaşık 8 kilometrelik alanda, kara ve suda yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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