Göksu'dan Halk Ekmek açıklaması - Son Dakika

Göksu'dan Halk Ekmek açıklaması

14.12.2020 20:13
Göksu'dan Halk Ekmek açıklaması, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Halk Ekmek fabrikalarının bazıları üç vardiya yerine iki vardiya ile çalıştırıldığı için İstanbulluların ekmek ihtiyacını karşılayamadığını ve büfelerin önünde bu sebeple uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Halk Ekmek fabrikalarının bazıları üç vardiya yerine iki vardiya ile çalıştırıldığı için İstanbulluların ekmek ihtiyacını karşılayamadığını ve büfelerin önünde bu sebeple uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin Aralık ayı meclis toplantısında Halk Ekmek'in mevcut büfelerin ekmek talebini karşılayamadığını iddia etti. Göksu, "Halk üretmeyi dahi başaramıyorsa, üretilen ekmeği büfelere götürmeyi başaramıyorsa, kendi beceriksizliğini bize mal etmesin. Halk Ekmek'i bu şehirde kimin büyüttüğü belli, biz 200 bin kapasiteyle aldık. Bir tane Edirnekapı vardı. Sonra Halk-Belediye işbirliğiyle kurulan Halk Ekmek'i biz insanların haklarını ödeyerek büyükşehir olarak aldık. 20 bin kapasiteden 300 bin kapasiteye çıkardık. Edirnekapı'daki 200 bin kapasiteden 900 bin kapasiteye çıkardık. Sonra Cebeci'yi açtık, bugün Halk Ekmek fabrikalarının kapasitesi normal ekmekte 1 milyon 800 bin, sadece normal ekmekte. Çeşit ekmekte ise günlük kapasitesi 1 milyon 200 bin. Şu anda Halk Ekmek büfelerine eskiden bir günde üç servis yapılıyordu, şu anda iki servis yapılıyor. Bırakın siz ekmek üretmeyi becermeyi, ürettiğiniz ekmeği büfelere dağıtmayı bile beceremiyorsunuz. Ondan sonra da neymiş AK Parti büfeyi engellemiş. Arkadaşlar teklif burada, biz Halk Ekmek büfelerine yetki verin. Bizde demişiz ki, 'Nereye ne yapacaksınız' getirin demiş. Liste vermiş, biz de bu listeyi onaylamışız. Meclis kararı burada, bir tane yeni Halk Ekmek büfesi diyor mu hayır. Burada şark kurnazlığı var. Diyor ki, 'Ey meclis sen bütün yetkilerini Sancaktepe'deki CHP'nin adayı olmuş birisine devret. O da eşe dosta, koalisyon parçalarına, örgüt elemanlarına bu büfeleri dağıtıversin. Sen yetkinden çık' diyor. Kusura bakmayın biz yetkimizi vermeyiz. Eğer Halk Ekmek büfeleri yetmiyorsa ihtiyaç analizi yaparsınız, hangi ilçeye ne kadar niçin lazım, nerede eksik var getirirsiniz ve komisyonda tartışarak karar veririz" dedi.

(İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, AK Parti, Göksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göksu'dan Halk Ekmek açıklaması - Son Dakika


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