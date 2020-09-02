Göksu'dan İBB yönetimine tepki: "Beyoğlu'nda yapılan İstanbulluların iradesine çirkin bir saldırı" - Son Dakika

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin Beyoğlu Örnektepe Semt Konağı için düzenlediği ihaleye tepki göstererek, "Beyoğlu'nda yapılan İstanbulluların iradesine çirkin bir saldırı" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, Örnektepe Semt Konağı ile ilgili yaptığı ihale ile Beyoğlu'nu mağdur ettiğini söylerken İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan da Yıldız'a destek geldi.

Göksu attığı tweetle, İBB yönetiminin Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen binayı ihale etmesini, "İstanbulluların iradesine yapılmış çirkin bir saldırı" olarak nitelendirdi. Göksu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB Meclisi kararıyla Beyoğlu Belediyemize tahsis edilen bir binayı, Beyoğlu halkının elinden alıp ihale etmek İstanbulluların iradesine yapılmış çirkin bir saldırıdır. Aziz İstanbulluların İBB Meclisimize verdiği yetkiyi, İBB Başkanının hukuk tanımazlığına kurban etmeyeceğiz" dedi.

"İstanbul Büyükşehir yönetimi kanuna aykırı ihaleyle Beyoğlu'muzu mağdur ediyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Örnektepe Semt Konağı ile ilgili İBB Meclisi'nin kararını uygulamadığını belirttiği İBB yönetimi hakkında şu açıklamada bulunmuştu:

"İBB Meclisi'nin 12.03.2020 tarihli kararıyla Örnektepe Semt Konağı kamu hizmeti için 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesine tahsis edilmiştir. Ancak İBB Yönetimi bu karara rağmen bugün Örnektepe Semt Konağı için kiralama ihalesi düzenliyor. Bu hukuksuzluğu sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir yönetimi kanuna aykırı ihaleyle Beyoğlu'muzu mağdur ediyor. Haklarımızı milletimiz adına hukuki yollarla korumaya devam edeceğiz." - İSTANBUL