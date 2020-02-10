Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi : Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi : Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum - Son Dakika

Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi : Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı.

Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi : Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi. Toplantı öncesi İBB'ye gelen Ak Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:09 Kaynak: DHA
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