Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum - Son Dakika

Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum

6 saat önce

Haber: Mehmet DEMİRKAYA-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ-İSTANBUL DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı.

Haber: Mehmet DEMİRKAYA-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ-İSTANBUL DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi. Toplantı öncesi İBB'ye gelen Ak Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'Yapılan zamla ilgili meselenin ne ekonomiyle ilgili ne başka boyutunu, ben zammın ahlaki boyutunu konuşuyorum. Seçimden önce çıkıp İstanbul'un her bir köşesinde 'ulaşım giderlerini azaltacağım' deyip seçimden sonra gelip yüzde 35 gibi fahiş bir zam yapmanın ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi.

Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi
İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz Elazığ depremini bilen profesörden İstanbul için "zaman kalmadı" uyarısı İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:55:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göksu'dan ulaşıma zam tepkisi ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]