Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda, belirlenemeyen nedenle çıkan ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı sazlık yangını, kendiliğinden söndü.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlıktan, dün akşam saatlerinde alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği yangın, kendiliğinden söndü. Ekipler, yeniden yangın çıkma ihmali nedeniyle bölgede önlemlerini sürdürüyor.