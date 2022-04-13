Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü - Son Dakika
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Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü

13.04.2022 11:44
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda, belirlenemeyen nedenle çıkan ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı sazlık yangını, kendiliğinden söndü.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda, belirlenemeyen nedenle çıkan ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı sazlık yangını, kendiliğinden söndü.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlıktan, dün akşam saatlerinde alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle ekiplerin müdahalede güçlük çektiği yangın, kendiliğinden söndü. Ekipler, yeniden yangın çıkma ihmali nedeniyle bölgede önlemlerini sürdürüyor.


Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü
YORUMLAR
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Yangın, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göksu Deltası'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü - Son Dakika


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