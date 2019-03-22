Son Dakika Haberleri: Göksu Deltası'nda Yangın

Göksu Deltası'nda Yangın

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Göksu Deltası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'inin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltadaki yangına, arazinin bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edilemiyor ve kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltadaki yangında şu ana kadar 100 dönüm sazlık alanın yandığı tahmin edilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ve zarar gören alanın ne kadar olduğunun yapılacak incelemenin ardından belirleneceği bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Mersin, Göksu, 3. Sayfa
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