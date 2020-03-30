Göksu Deltası'ndaki yangın söndü - Son Dakika

Göksu Deltası'ndaki yangın söndü
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Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle müdahale edilemeyen yangın söndü.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle müdahale edilemeyen yangın söndü.
Çok sayıda kuş ve bitki türünü barındıran Göksu Deltası'nda dün başlayan yangın, arazinin bataklık olması yüzünden müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.
Deltadaki alevler, sabah saatlerinde söndü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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