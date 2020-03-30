Göksu Deltası'ndaki yangın söndü - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle müdahale edilemeyen yangın söndü.

Çok sayıda kuş ve bitki türünü barındıran Göksu Deltası'nda dün başlayan yangın, arazinin bataklık olması yüzünden müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.

Deltadaki alevler, sabah saatlerinde söndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmalar sürüyor.