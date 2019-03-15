Son Dakika Haberleri: Göksu, "Esnaf Şehrin Sahibidir"

Göksu, "Esnaf Şehrin Sahibidir"

36 dakika önce

Demokratik Sol Parti Belediye Çıldır Başkan Adayı Mutlu Göksu seçim çalışmaları kapsamında Çıldır esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Göksu,
Demokratik Sol Parti Belediye Çıldır Başkan Adayı Mutlu Göksu seçim çalışmaları kapsamında Çıldır esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

İlçedeki bir çok esnafı ziyaret eten Göksu " Esnaf o şehrin sahibidir. Sadece ekonomik anlamda değil, O şehirde İlçe yaşan herkesin dert ortağıdır. Esnafın İlçe kattığı ve kazandırdıkları şehrin büyümesinde ve gelişmesindeki ana unsurdur. Halkımızın teveccühü ile göreve geldiğimizde esnafımızla beraber adımlar atarak Çıldır daha ileri adımlara taşıyacağız. Esnaf ilçe kalbi görevini üstlenir, dertleri dinler farklı açılardan olaylara yaklaşarak çözüm üretilmesinde daha keskin çareler bulur. Eğer bir ilçede esnaf sorun yaşıyorsa o ilçe ilerleyemez. Hele ki Global marketlerin giderek yoğunlaştığı şu günlerde esnaf daha fazla sorunla karşı karşıyadır. Bu konuda kapitalizmin dayatmasına karşı durarak yerli esnafın yanında yer alacağız. Sorunlara serzenişlere esnafımızla birlikte çözüm bulacağız" dedi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Dsp, Çıldır, Göksu, Güncel
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