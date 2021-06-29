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Göksu İlçe Başkanlarıyla Biraraya Geldi - Son Dakika

Göksu İlçe Başkanlarıyla Biraraya Geldi

29.06.2021 00:06
Göksu İlçe Başkanlarıyla Biraraya Geldi, System.String[]

Eklenme tarihi 28 Haziran 2021ABONE OL GÖKSU İLÇE BAŞKANLARIYLA BİRARAYA GELDİ 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisindeki Şehir Düşünce Merkezi'nde yapılan toplantıya Esenler Belediye Başkanı'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanlarından oluşan Belediye Koordinasyon ekibi katıldı.

Eklenme tarihi 28 Haziran 2021

ABONE OL GÖKSU İLÇE BAŞKANLARIYLA BİRARAYA GELDİ 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisindeki Şehir Düşünce Merkezi'nde yapılan toplantıya Esenler Belediye Başkanı'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanlarından oluşan Belediye Koordinasyon ekibi katıldı.

PARTİ BAŞKANLARI ESENLER'DE TOPLANDI Toplantıda ayrıca AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, CHP İlçe Başkanı Bülent Ütebay, MHP İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yılmaz Bilgin, İyi Parti İlçe Başkanı Şeh Ömer Kara, Hür Dava Partisi İlçe Başkanı Abdulkerim Ortaç, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Altaş, Türkiye Değişim Partisi İlçe Başkanı Şükrü Çapkan ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Satılmış Kandemir de yer aldı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, katılımlarından dolayı siyasi parti ilçe başkanlarına teşekkür etti. Göksu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile resmi gazetede yayınlanan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden Akıllı Şehir Esenler'e, Esenler'deki kentsel dönüşüm çalışmalarından, Güvenli Şehir Esenler'e kadar ilçe başkanlarına açıklamalarda bulundu.

GÖKSU'DAN HASSASİYET UYARISI Göksu, bir de Esenler'de yürütülen diğer fiziki projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Göksu, özellikle kentsel dönüşümü siyasi partilerin politize etmemelerini istedi. Kendilerinin kentsel dönüşümü bir can kurtarma meselesi ve partiler üstü olarak değerlendirdiklerini belirten Göksu, diğer partilerin de bu konuda hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirtti.

TGB'Yİ POLAT SUNDU Toplantıda, Esenler'i bir teknoloji üssü ve bilişim şehri haline getirecek olan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) konusunda Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat bir sunum yaptı. Polat, Esenler'de kurulacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin diğerlerinden farklı olarak Akıllı Şehir Odaklı olduğuna dikkat çekti ve ilçeye kazandıracaklarını anlattı.

TOPLAMDA 108 UYGULAMA VAR Güney ve Kuzey Rezerv Alanı'nda kurulacak Esenler Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin toplam 108 uygulamayı kapsadığını, dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin burada çalışmalar yürüteceğini kaydeden Aydın Polat, ayrıca Esenler içinde teknoloji koridorlarının da açılacağını dile getirdi.

TELEFONUM 24 SAAT AÇIK Toplantı sonunda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti ilçe başkanlarının yürütülen çalışmalar konusunda sorularını aldı ve tek tek cevaplandırdı. İlçe başkanlarına her zaman doğru bilgi ile siyaset yapmalarını tavsiye eden Göksu, "Telefonum 24 saat açık. Kafanıza takılan bir konu olduğunda her zaman arayabilir ve doğru bilgiye ulaşabilirsiniz" dedi. İlçe başkanları da böyle bir toplantı düzenlediği için Başkan Göksu'ya teşekkür ettiler ve bu toplantıların periyodik olarak yapılmasının faydalı olacağını söylediler. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise toplantıları üç ayda bir planlayabileceklerini kaydetti.

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Göksu İlçe Başkanlarıyla Biraraya Geldi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Göksu İlçe Başkanlarıyla Biraraya Geldi - Son Dakika


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