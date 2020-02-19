Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu - Son Dakika

Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu

6 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisi Haşim A.'nın (37), cansız bedeni bulundu.

Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisi Haşim A.'nın (37), cansız bedeni bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası bekçi Haşim A., 2 gün önce Silifke ilçesindeki Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladı. Köprüden atlamadan önce bir yakınını arayarak, intihar edeceğini söylediği Haşim A., için ırmakta arama çalışması başlatıldı. Bugün de devam edilen arama çalışmaları sırasında, Haşim A.'nın cansız bedeni, Sökün Köprüsü yakınında, çalılıklara takılmış halde bulundu. Haşim A.'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Silifke, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:07:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisinin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]