Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor (3)

Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor (3)

6 dakika önce

ARAÇ BULUNDUAdıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor (3), System.String[]
ARAÇ BULUNDU

Adıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Jandarma ekipleri, sudan çıkarılan araçta inceleme yaptı. Sürücü Sezai Çetiner'in bulunması için dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:50 Kaynak: DHA
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