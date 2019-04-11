Göksu Irmağı'na Uçan Kamyonetin Sürücüsü Aranıyor (3)
56 dakika önce
ARAÇ BULUNDUAdıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
ARAÇ BULUNDU
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:45 Kaynak: DHA
Adıyaman'da, dün gece Göksu Irmağı'na düşen, Sezai Çetiner'in kullandığı 27 RM 122 plakalı kamyonet, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Jandarma ekipleri, sudan çıkarılan araçta inceleme yaptı. Sürücü Sezai Çetiner'in bulunması için dalgıç polisler ile AFAD ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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