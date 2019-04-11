Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor
35 dakika önce
ADIYAMAN'da Göksu Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:47 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da Göksu
Irmağı'na uçan otomobilin sürücüsü Sezai Çetiner'i (32) arama çalışmaları sürüyor.
Gölbaşı- Malatya
karayolunun 13'üncü kilometresindeki köprüden bir otomobilin Göksu Irmağı'na uçtuğunu gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri, yağış nedeniyle debisi yükselen ırmağa giremedi. İhbarı yapan kişiler, plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsünün Sezai Çetiner olduğunu söyledi. Çetiner'in yakınları da bölgeye gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.
Ekiplerin yardım talebi üzerine AFAD
ve dalgıç polisler de bölgeye gönderildi. AFAD ekipleri ırmak kıyısında, dalgıç polisler ise suda arama çalışması başlattı. Ekipler, kaybolan araca ait bazı parçalara ulaştı. Gece ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
- Adıyaman
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