Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (2)
1 saat önce
DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYORAdıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:00 Kaynak: DHA
Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.
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