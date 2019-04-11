Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)

Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)

1 saat önce

DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYORAdıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek), System.String[]
DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR

Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Gencin düştüğü Göksu Irmağı köprüsü

-Jandarma ekipleri

-Gencin aranmasını izleyen yakınları

-Dalgıç polislerin ırmakta arama yapmaları

Genel ve detay görüntüler

 Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:31 Kaynak: DHA
Adıyaman, AFAD, Göksu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:40:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]