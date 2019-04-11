Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)

DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYORAdıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR



Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Gencin düştüğü Göksu Irmağı köprüsü



-Jandarma ekipleri



-Gencin aranmasını izleyen yakınları



-Dalgıç polislerin ırmakta arama yapmaları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz

Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı

Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü

Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi