Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)

Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)

14 dakika önce

DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek), System.String[]
DALGIÇ POLİSLER VE  AFAD EKİBİ ARIYOR

 

Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:45 Kaynak: DHA
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