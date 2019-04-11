Göksu Irmağı'na Uçan Otomobilin Sürücüsü Aranıyor (Ek)
14 dakika önce
DALGIÇ POLİSLER VE AFAD EKİBİ ARIYOR Adıyaman'da, dün gece otomobille Göksu Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:45 Kaynak: DHA
DALGIÇ POLİSLER VE AFAD
EKİBİ ARIYOR Adıyaman
'da, dün gece otomobille Göksu
Irmağı'na düşerek, kaybolan sürücü Sezai Çetiner'i arama çalışmaları, dalgıç polisler ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor. Sabah
saatlerinden itibaren devam edilen çalışmalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı. Dalgıç polislerin suda, AFAD ekiplerinin ise ırmak kıyısında sürdürdüğü çalışmalarda, Çetiner bulunamadı. Arama çalışmalarını Sezai Çetiner'in yakınları da takip ediyor.
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