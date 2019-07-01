Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı
1 saat önce
Mut ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksu Irmağı, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Mut
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:10 Kaynak: AA
ilçesinden geçerek Akdeniz
'e dökülen Göksu
Irmağı, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyeleri, Göksu Irmağı'nda rafting etkinliğinde buluştu.
MUDOF Sözcüsü Cafer Kurt, Mut ilçesinin Kadı köyünde başlayan rafting etkinliğinin Hamam köyünde sona erdiğini kaydetti.
Katılımcıları doğayla buluşturup yeni yerleri tanıttıklarını belirten Kurt, bu kapsamda rafting için uygun bir yapıda olan Göksu Irmağı'nı tercih ettiklerini ifade etti.
Kurt, bu tür etkinliklerin ilçe turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağladığını aktardı.
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