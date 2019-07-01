Son Dakika Haberleri: Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı
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Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı

1 saat önce

Mut ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksu Irmağı, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Mut ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksu Irmağı, rafting tutkunlarını ağırlamaya başladı.
Mut Doğa Sporları ve Fotoğraf Derneği (MUDOF) üyeleri, Göksu Irmağı'nda rafting etkinliğinde buluştu.
MUDOF Sözcüsü Cafer Kurt, Mut ilçesinin Kadı köyünde başlayan rafting etkinliğinin Hamam köyünde sona erdiğini kaydetti.
Katılımcıları doğayla buluşturup yeni yerleri tanıttıklarını belirten Kurt, bu kapsamda rafting için uygun bir yapıda olan Göksu Irmağı'nı tercih ettiklerini ifade etti.
Kurt, bu tür etkinliklerin ilçe turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağladığını aktardı.
Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Akdeniz, Göksu, Mut, Güncel
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