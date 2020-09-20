Göksu Irmağı'nda rafting keyfi - Son Dakika

Silifke Belediyesi tarafından ilçe protokolüne yönelik rafting etkinliği düzenlendi.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Bülent Keskinsoy, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, MHP İlçe Başkanıı Levent Nogay'ın katıldığı etkinlikte, uzunluğu yaklaşık 90 kilometre olan rafting parkurunda keyifli anlar yaşandı.

İlçe protokolü zaman zaman kürek çekti, zaman zaman ise mola yerlerinde ırmağa girerek yüzdü.

Mut ilçesinin Hocalı köyünden başlayan rafting heyecanı, Silifke'nin Kargıcak köyünde sona erdi.

Kaymakam Nazlı, etkinlikte Silifke'nin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını ve Göksu Irmağı'nın su sporları için tercih edilebileceğini kaydetti.

Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok da Göksu Nehri'nin rafting için uygun bir yer olduğunu belirterek, herkesi ilçenin güzelliklerin görmeye davet etti.