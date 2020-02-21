Göksu travertenleri turizme kazandırılıyor - Son Dakika

Dereli ilçesinde yer alan ve bölgede vatandaşlar tarafından "beyaz taş" olarak adlandırılan travertenlerin turizmde marka haline gelmesi için hazırlanan "Göksu Travertenleri Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

İlçenin Pınarlar köyünde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce yürütülen Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekli projedeki çalışmaları inceleyen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, proje detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Sarıfakıoğulları, burada yaptığı açıklamada, projenin bölge için büyük önem arz ettiğini ve tamamlandıktan sonra önemli bir turizm destinasyonu olacağını ifade etti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Sarıfakıoğulları, projeyle doğal yapının ve kaynakları korunarak, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılmasının amaçlandığını aktardı.

Sarıfakıoğulları, traverten alanında doğal yapının ve kaynakların korunarak 30-40 gölcük yapılacağını belirterek, "Teras şeklinde yapılan göllerin arasında vatandaşların rahatça kullanabileceği yürüyüş yolları olacak ve seyir teraslarıyla, muhteşem doğa ve traverten manzarası eşliğinde vatandaşlar aileleriyle birlikte hoş vakit geçirebilecek." ifadesini kullandı.