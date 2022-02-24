Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı

24.02.2022 08:57

Mersin'in Silifke ile Gülnar ilçeleri arasındaki Göksu Vadisi'nde bulutların ormanın üzerine kaplaması ile ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.

Mersin'in Silifke ile Gülnar ilçeleri arasındaki Göksu Vadisi'nde bulutların ormanın üzerine kaplaması ile ortaya seyri doyumsuz görüntüler çıktı.

10 bin kilometrelik havza alanı, 260 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çeken Antalya, Konya, Karaman ve Mersin'den akarak Silifke ilçesinden Doğu Akdeniz'e dökülen Göksu Nehri doğal güzellikleri de içerisinde barındırıyor. Özellikle sık ormanların yer aldığı Göksu Vadisi'nin belirli bölgelerinin bulutlarla buluşması ile muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. Bulutların doğa ile oluşturduğu görsel şölen dron ile de görüntülendi.

(Halil İbrahim Varlı-İHA)

Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı
Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Kocasının okul bahçesinde öldürdüğü 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi Kocasının okul bahçesinde öldürdüğü 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi Son dakika haberi | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Mersin'de defnedildi

Gülnar, Mersin, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu
08:53 Kiev hayalet kente dönüyor! Halk bombardıman altındaki şehri terk etmeye başladı!
08:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli görüşme! Kremlin duyurdu!
08:49 THY, Ukrayna uçuşlarını iptal etti!
08:36 Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin!
08:28 Elton John'un özel uçağı arızalandı! Ünlü şarkıcı ölümden döndü
08:18 Kiev'de canlı yayında patlama sesleri! CNN muhabirinin zor anları: Bombardımandan kaçış kamerada
08:09 Ukrayna'da bütün ülkede sıkıyönetim ilan edildi! Zelensk, "Saldırmayacağız ama kendimizi savunacağız" dedi
08:06 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:01 Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok ile sarı kod uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 09:15:55. #1.12#
SON DAKİKA: Göksu Vadisi'nde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement