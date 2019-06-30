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Göksu'ya yeni semt parkı

1 saat önce

Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde bulunan 6862 ve 6867 sokakların kesişme noktasına 2 bin 732 metrekare yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Göksu'ya yeni semt parkı, System.String[]
Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde bulunan 6862 ve 6867 sokakların kesişme noktasına 2 bin 732 metrekare yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinlerine yeni yaşam alanları kazandıran Kepez Belediyesi, Göksu Mahallesi'nde bulunan 6862 ve 6867 sokakların kesişme noktasına da yeni bir semt parkı inşa ediyor. Toplamda 2 bin 732 metrekare alana sahip parkta, diğer tüm semt parklarında olduğu gibi oturma grupları, pergoleler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kamelyalar yer alacak. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, yeşil alanların da oluşturulacağı Göksu Mahallesi semt parkı, Antalya'ya özgü çeşitli ağaçlarla donatılacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:42 Kaynak: İHA
Antalya, Kepez Belediyesi, Göksu, Güncel
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