Göksun Belediye Başkanı Aydın, Mazbatasını Aldı

AK Parti'den Göksun Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Coşkun Aydın, mazbatasını aldı.

AK Parti'den Göksun Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Coşkun Aydın, mazbatasını aldı.



Aydın ve belediye meclis üyeleri, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldı.



Daha sonra Aydın, kortej eşliğinde yürüyerek Göksun Belediyesine geldi.



Aydın, burada yaptığı konuşmada, aldığı mazbatanın Göksun halkının sorumluluğu olduğunu belirterek, 5 yılı hizmet ve yatırımlara dönüştüreceklerini söyledi.



Artık rozeti çıkarıp hizmete başlayacaklarını dile getiren Aydın, "Hiç kimseye adaletsizlik yapmadık. Hakkı, hukuku, adaleti birinci derecede gözetmeye gayret ettik. Halkımıza en iyi hizmeti yapmak için elimizden geleni yaptık. Yaptığımız her şeyin sonuna kadar

arkasındayız. Allah'ın izniyle yaptığımız her şey doğru ve bu milletin hayrına." dedi.



Aydın, desteklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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