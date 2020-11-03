Göksun Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika

Göksun Belediyesinden eğitime destek

03.11.2020 15:29

Göksun Belediyesi tarafından öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanabilmeleri için Yavuz Selim Ortaokuluna 16 bilgisayar ve masa hediye edildi.

Göksun Belediyesi tarafından öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanabilmeleri için Yavuz Selim Ortaokuluna 16 bilgisayar ve masa hediye edildi.

Okul yönetimince hediye edilen malzemelerle bilişim sınıfları hazırlandı.

Kaymakam Ümit Şeref Kayacan, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi.

Kaymakam Kayacan, ziyarete yaptığı konuşmada, belediyenin sağladığı imkanlarla EBA destek sınıfı açıldığını ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Hazırlanan sınıfların bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Kayacan, "İki sınıfımız var, bu sınıfların sayısını ileriki aşamada artırmayı hedefliyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Hüseyin Coşkun Aydın'a eğitime destek olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aydın da ilçedeki tüm eğitim kurumlarının yanında olmaya çalıştıklarını ve EBA destek noktalarına sağladıkları imkanları artırarak diğer okullara da destek olacaklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ise yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin devam ettiğini ve EBA platformunun şu anda çok yaygın kullanıldığını kaydetti.

Göksun Belediyesinden eğitime destek
Göksun Belediyesinden eğitime destek
Göksun Belediyesinden eğitime destek
Göksun Belediyesinden eğitime destek

Hüseyin Coşkun Aydın, Eğitim Bilişim Ağı, Göksun, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göksun Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oluyor Viyana'da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın kimliği tespit edildi Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı
Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Bitlis'te tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var         
17:01
Son dakika: Altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi Son dakika: Altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi         
16:45
Son dakika: İzmir'deki depremzedelere banka borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasında kolaylık sağlanacak Son dakika: İzmir'deki depremzedelere banka borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılmasında kolaylık sağlanacak         
16:42
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı         
14:10
Masaj salonunda kıskançlık krizine giren kişi kendini yakmaya kalktı Masaj salonunda kıskançlık krizine giren kişi kendini yakmaya kalktı         
13:53
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi         
12:23
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 17:40:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Göksun Belediyesinden eğitime destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei