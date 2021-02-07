Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ; Bozhüyük , Esenköy ve Kanlıkavak Mahallelerinde Covid-19 hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına karar verdi. Karar çerçevesinde mahallelere giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, diğer tali yollar ise Göksun Belediyesi'nce kum dökülerek kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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