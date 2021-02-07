Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı

07.02.2021 23:01
Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak Mahallelerinde Covid-19 hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına karar verdi. Karar çerçevesinde mahallelere giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, diğer tali yollar ise Göksun Belediyesi'nce kum dökülerek kapatıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Hisarcık, Göksun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in göbeği açık fotoğrafına yorum yağdı
23:38 Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor
23:34 Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanında 90+4'te yıkıldı
23:25 MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor
23:18 2 çocuk annesi kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
22:55 MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
22:53 Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş cephesinden hakem Halil Umut Meler'e ağır sözler: Sorunu var
22:49 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya gözdağı: Bu kış donacaklar
22:42 İBB'de CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması yaşandı
22:25 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 00:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Göksun'da 3 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement