Son Dakika Haberleri: Göksun'da Eğitime Kar Tatili

Göksun'da Eğitime Kar Tatili

30 dakika önce

Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Göksun'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sürmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların, 27 Aralık Perşembe günü tatil edildiğini bildirildi.

Bu arada ilçede kar yağışı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:19 Kaynak: AA

Aralık, Göksun, Güncel
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