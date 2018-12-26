Göksun'da Eğitime Kar Tatili
30 dakika önce
Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
Göksun
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.
Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kar yağışının sürmesi nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların, 27 Aralık
Perşembe günü tatil edildiğini bildirildi.
Bu arada ilçede kar yağışı devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:19 Kaynak: AA
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