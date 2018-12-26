Göksun'da Okullara Kar Tatili
49 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Yoğun kar yağışı Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde ve kuzey ilçelerinde etkili oldu. Kar
yağışının hayatı olumsuz etkilediği kuzey ilçelerden Göksun'da okullar bugün tatil edildi.
Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de merkezde Yedikuyular Kayak Merkezi
ile Bertiz mahallelerine ulaşım sağlayan yolda ve Andırın
, Elbistan
, Göksun, Türkoğlu
ve Ekinözü
ilçelerinde kar yağışının devam ettiği mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yolların açık kalması için mücadeleyi sürdüreceği belirtildi.
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:57 Kaynak: DHA
Tuvalette Doğum Yapan Anne, Bebeğini Çöp Kovasına Atıp Kaçtı
İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı
İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı