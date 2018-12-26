Son Dakika Haberleri: Göksun'da Okullara Kar Tatili

Göksun'da Okullara Kar Tatili

49 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Göksun'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun kar yağışı Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde ve kuzey ilçelerinde etkili oldu. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kuzey ilçelerden Göksun'da okullar bugün tatil edildi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de merkezde Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz mahallelerine ulaşım sağlayan yolda ve Andırın, Elbistan, Göksun, Türkoğlu ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışının devam ettiği mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yolların açık kalması için mücadeleyi sürdüreceği belirtildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:57 Kaynak: DHA

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