Göksun'da TOKİ'nin 376 konutluk inşaatı başladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılacak 376 konutun inşaatı başladı.

Göksun Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin hayata geçirileceği alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Aydın, sosyal konut projesinin Göksun'un gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Göksunumuza 376 konut, bir cami, 5 dükkanlı iş merkezi ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte bir tahsisat yapılmıştı. Bu kapsamda firma bugün hummalı bir şekilde çalışma yaparak Göksun'un iklim şartları kapsamında inşaatı devam ettiriyor. Biz de bunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşasına başlanan konutların 120'si 3+1, geriye kalan ise 2+1 şeklinde yapılacak. Yüklenici firmaya 22 Ekim 2020 tarihinde yer teslimi yapılan proje, sosyal donatı ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmış olarak 14 Ocak 2022 tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek."