Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışında elektrik direklerinin devrilmesi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle bölgeye 1,5 gündür elektrik verilemiyor.

Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Göksun ilçesi ve bağlı mahallelerinde 24 Aralık sabah saatlerinden itibaren başlayan ve mevsim normallerinin üzerinde etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışının elektrik dağıtım şebeke ve direklerinde hasar oluşturduğu belirtildi.

Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı ve buz yükü sonucu orta gerilim ve alçak gerilim elektrik dağıtım şebekelerinde arıza meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"25 Aralık sabaha karşı 04.00 sıralarında Göksun ilçe merkezinin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan TEİAŞ'a ait 154 kV Göksun Trafo Merkezi devre dışı kalmış ve 154 kV EİH trafo merkezi oluşan hasarlar nedeniyle devreye alınamamıştır. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ekip sayımızı artırdık. 16 ekip, 10 araç, 1 kar motoru, 1 kar aracı ve 56 kişiden oluşan uzman personel ekibimiz yoğun kar yağışı altında bölgeye yeniden enerji verilmesi için yoğun çaba harcıyor. 25 Aralık tarihinden itibaren TEİAŞ yetkilileri ve şirketimize bağlı ekipler ilçe merkezine enerji verilmesi için çalışmalarını yağan kar altında aralıksız sürdürüyor."

Öte yandan, Andırın ilçesine bağlı Akifiye, Çokak, Canbaz, Osmancık, Rıfatiye, Güzelbeyli, Karapınar, Altınyayla, Akgümüş, Kargaçayırı, Kaleboynu ve Geben mahalleleri ile Onikişubat ilçesine bağlı Tekir, Kaynar, Çukurhisar, Kumarlı, Fırnız, Kurucaova ve Çevrepınar mahallerinde de oluşan direk hasarları ve iletken kırıklarına da ekiplerin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi.