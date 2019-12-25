Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun karayolu ulaşıma kapandı.

Göksun karayolu 'kar' nedeniyle kapandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, etkili olan yoğun kar nedeniyle Kahramanmaraş- Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Göksun ilçesinde yarın okullar bir gün süreyle tatil edilirken, kar nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezde yağmur, yüksek kesimleri ve kuzey ilçelerinde ise kar etkili oluyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle Kahramanmaraş- Göksun karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çift yönlü olarak yolu açık tutmak çaba gösterirken, yoğun kar nedeniyle yol kısa sürede tekrar kapanıyor.

ZİNCİRLEME KAZA: 1 YARALI

Karın yolu kapatmasının yanı sıra kazalar da meydana geliyor. Kahramanmaraş- Göksun karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Ayrıca kar nedeniyle birçok araç da yolda kaldı.

GÖKSUN'DA OKULLAR TATİL

Öte yandan trafik polisleri de kar nedeniyle güzergah boyunca tedbir aldı. Ekipler kar lastiği ve zinciri olmayan tüm araçlar ile TIR'ların geçişine izin vermiyor. Ayrıca yoğun kar nedeniyle Göksun ilçesinde okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi.


Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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