Göksun Kaymakamı Kayacan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kayacan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Kaymakam Kayacan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi, fındık", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda", haber kategorisinde ise Ben Hendren'e ait olan "ABD'de Floyd protestoları" fotoğraflarına oy verdi.

Yılın fotoğraf oylamasında fotoğrafları bulunan muhabirleri tebrik eden Kayacan, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.