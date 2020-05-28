Göktaşı yağmuru Ovit tünelinden böyle görüntülendi - Son Dakika

Göktaşı yağmuru Ovit tünelinden böyle görüntülendi

RİZE - Türkiye'de bu akşam yaşanan ve birçok noktadan gözlenen gök taşı yağmuru Rize'de de güvenlik kameralarına yansıdı.

Gök taşı yağmuru bu akşam saat 20.30'dan itibaren Türkiye'nin birçok şehrinde görüldü. Gök taşının yaydığı ışık Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gözlenirken, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü. Göktaşı yağmuru Rize'nin Çayeli ilçesi Limanköy mahallesinde de özel bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.