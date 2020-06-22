Göktekin Yapı'dan inşaat sektörüne ışık tutan anket - Son Dakika

Göktekin Yapı'dan inşaat sektörüne ışık tutan anket

Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, 4 bin kişiyle yaptıkları anket sonucu tüketicinin ev satın alma alışkanlıkları ve tercihlerinin pandemi sonrasında değiştiğini, ailelerin daha geniş ev ve sosyal alanlara yöneldiklerini ortaya çıktığını açıkladı.

Göktekin Yapı'dan inşaat sektörüne ışık tutan anket, System.String[]

Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, 4 bin kişiyle yaptıkları anket sonucu tüketicinin ev satın alma alışkanlıkları ve tercihlerinin pandemi sonrasında değiştiğini, ailelerin daha geniş ev ve sosyal alanlara yöneldiklerini ortaya çıktığını açıkladı. Pandemi sonrasında sektörün canlanması ile birlikte yepyeni projelerin ortaya çıkacağını belirten Göktekin, "Bu projeler tüketicileri anlayan ve onlara bu zorlu süreçte ihtiyaç duyduğu tüm eksiklikleri sunan projeler olacak" dedi.


Serdar Göktekin, Göktekin Yapı'yı Adana'da 2013 yılında kurduklarını, kuruluş aşamasından itibaren alanında profesyonel isimlerden hizmet aldıklarını belirterek, "İlk projemizde küçük bir arsa alarak G1 adını verdiğimiz projeyi gerçekleştirdik. 16 daireden oluşan ve inşaat alanı 2 bin 635 metrekare olan G1 projesini 2015'te tamamladık. Bir sonraki projemiz bir kentsel dönüşüm projesi olan G2 oldu. Tek blokta 56 dairelik tek tip 3+1 daireler ve zemin asma kat iş yerlerinden oluşuyordu. 2017 yılı sonunda daireleri kat maliklerine teslim ettik, satışları ise 2019'da tamamladık. Aynı yıl nisan ayında ise G3 projesini hayata geçirdik. İki bloklu, sosyal donatıları olan farklı tiplerde 73 daireden ve zemin asma kat işyerlerinden oluşan projeyi 2019 mart ayında tamamlayarak, daireleri kat maliklerine teslim ettik" diye konuştu.


"Yeni bir konut projesi için adımlarımızı attık"


2019 yılında Turgut Özal Bulvarı'nda prestijli bir noktada iş merkezi projesi için dünyaca ünlü mimar Emre Arolat ile anlaşma sağladıklarını hatırlatan Göktekin, şöyle devam etti:


"Bu projenin bölgede nadide bir proje olarak kalıcı izler bırakacağını düşünüyoruz. Bu yaz ise Turgut Özal Bulvarı'nın merkezinde, doğal çevreye sahip cazip bir bölgesinde yeni bir konut projesi için adımlarımızı attık. Konutların ve modern ticari alanların olduğu projemiz, bölgenin en yeşil alanında sakin, huzurlu ve modern bir yaşam alanı, canlı ve yaşayan bir ekosistem olacak. Tüketicilere her köşesi incelikle düşünülmüş aydınlık ve ferah evler sunacak, bu projemizde farklı etap satışlarıyla kira garantili, karlı yatırım fırsatları da oluşturacağız."


"Bu dönem hızlı bir toparlanma dönemi olacak"


Pandemi sürecinin her sektörü olduğu gibi inşaat ve emlak sektörünü de etkilediğini söyleyen Göktekin, "Süreç nedeniyle bir yandan markalı konut projeleri raflara kalkarken bir yandan da pandemi sonrasındaki ihtiyaç ve talepleri karşılamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Sürecin iyiye gitmesi ile birlikte bu yaz beklenen taleplerin cazip faiz oranları, kredi destek paketleri ve ev fiyatları sayesinde artışa geçeceğini umuyordum, görüyorum ki düşündüğümüz gibi de oldu. Bu dönem sektörün hızlı bir toparlanma dönemi olacaktır" şeklinde konuştu.


"Hayal Ettiğiniz Yaşam Alanı" araştırmasını yaptık"


Tüketicinin ev satın alma alışkanlıkları ve tercihlerinin pandemi sonrasında değiştiğine dikkat çeken Göktekin, şunları kaydetti:


"Bu süreçte insanların izole bir dönem yaşamaya çalışırken aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılayacak alanlara da yakın olmanın avantajlarını gördüğünü söyleyebiliriz. Her zaman müşterilerini anlayan ve onların ihtiyaçlarına kulak veren Göktekin Yapı olarak pandemi ile birlikte değişen ev satın alma alışkanlıkları ve tercihlerini yakından takip ettik ve analiz ettik. Tüketicilerimizin istek ve eğilimlerini anlayarak bu yönde çalışmalar yapmaya pandemi sürecinde de devam ettik. Bu amaçla "Hayal Ettiğiniz Yaşam Alanı" araştırmasını gerçekleştirdik. Bu araştırmayı sektöre faydalı olmak ve müşteri odaklı projeler geliştirmek hedefiyle gerçekleştirdik. Adana ve çevresinde çok değerli, tecrübeli ve güçlü yapı şirketleri bulunuyor. Yaşadığımız bu zor günler hem bu şirketlere hem de Göktekin Yapı olarak bize çok ciddi bir sorumluluk yükledi. Bölge insanımızı anlamalı ve onlara daha mutlu olacakları yaşam alanları sunmalıyız. Adana'ya hak ettiği gibi kaliteli, cazibeli, estetik binalar kazandırmalıyız."


"Geniş ev ve sosyal alanlara ihtiyaç duyuluyor"


Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 4 bin kişinin görüşlerini topladıkları araştırma sonuçlarına bakıldığında en dikkat çekici detayların başında, daha geniş evlere ve sosyal alanlara ihtiyaç duyulduğunun geldiğini kaydeden Göktekin, "Araştırmaya katılanlar binasında ya da sitesinde ortak kullanıma açık sosyal alanlarda olmazsa olmazlarının sırasıyla çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, spor salonu ve havuz olduğunu ifade etti. Yaşam alanlarının çevresinde ise en çok market hizmetine ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Diğer ihtiyaç duyulan hizmetlerin ise bina güvenliği, apartman görevlisi, kuaför ve toplu taşımaya yakınlık olduğunu gördük. Ayrıca araştırmamızda yaşam alanlarına ek olarak evlerdeki ihtiyaç ve isteklerin de bu süreçte ne yönde değiştiğini analiz etmiş olduk. Araştırmamıza katılanlar evlerinde dolap, kiler gibi saklama alanlarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Saklama alanına ihtiyaç duyanları mutfakların daha büyük olmasını arzu edenler izledi. Geniş balkon ve giyinme odası da evlerde en çok ihtiyaç duyulan alanlardan oldu" dedi.


"Yeni projelerimiz için adımlar atmaya başladık"


Bu araştırmanın kendilerine tüketicilerin ev ve yaşam alanlarında neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlayabilme fırsatı sunduğunu ifade eden Göktekin, "Araştırmamızdan çıkan çarpıcı sonuçlardan hareketle hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz için adımlar atmaya başladık. Şu anda sosyal donatıları, bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş parkurları olan aynı zamanda berber/kuaför, market, fırın, kafe gibi hizmetleri de barındıran yani tüketicilerimizin her ihtiyacına karşılık verecek güzel bir projenin hazırlığındayız. Bu zorlu süreçte olduğu gibi ilerleyen süreçte de müşterilerimizi arzu ettikleri evlerle buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


"Konut tüketicisi artık ne istediğini çok iyi biliyor"


Pandemi dönemiyle durağanlaşan sektörde kontrollü normalleşme ile bir hareketlilik başladığına dikkat çeken Göktekin, "Tahmin ettiğimiz gibi faiz oranları ve kredi destek paketleri sayesinde ev satışlarında bir artış yaşanıyor. Ancak en önemlisi birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de merkeze insanı ve ihtiyaçlarını alan projelerin hızla hayata geçmesi gerekiyor. Evlerinde böyle bir dönemi yaşayan konut tüketicisi artık ne istediğini çok daha iyi biliyor"


Serdar Göktekin, inşaat sektörünün rekabetin yoğun olduğu bir sektör olduğunu hatırlatarak, "Bu rekabet ortamı da sektörün oyuncularını daha kaliteli işler yapmaya zorluyor açıkçası. Pandemi sonrasında sektörün canlanması ile birlikte yepyeni projeler göreceğiz. Bu projeler tüketicileri anlayan ve onlara bu zorlu süreçte ihtiyaç duyduğu tüm eksiklikleri sunan projeler olacak" dedi. - ADANA

Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Göktekin Yapı'dan inşaat sektörüne ışık tutan anket - Son Dakika Ekonomi

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