Göktekin, yatırım finansmanı desteği de veriyor
34 dakika önce
Yenilenebilir enerji kaynakları alanında hizmet veren Göktekin Enerji, finans kurumlarıyla işbirliği yaparak yatırım finansmanı konusunda firmalara destek oluyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları alanında hizmet veren Göktekin Enerji, finans kurumlarıyla işbirliği yaparak yatırım finansmanı konusunda firmalara destek oluyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:57
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu