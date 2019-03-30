Son Dakika Haberleri: Göktekin, yatırım finansmanı desteği de veriyor

Göktekin, yatırım finansmanı desteği de veriyor

34 dakika önce

Yenilenebilir enerji kaynakları alanında hizmet veren Göktekin Enerji, finans kurumlarıyla işbirliği yaparak yatırım finansmanı konusunda firmalara destek oluyor.

Göktekin, yatırım finansmanı desteği de veriyor, System.String[]
Yenilenebilir enerji kaynakları alanında hizmet veren Göktekin Enerji, finans kurumlarıyla işbirliği yaparak yatırım finansmanı konusunda firmalara destek oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:57 

Ekonomi
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