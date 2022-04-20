Bitlis'te gökten adeta çamur yağdı - Son Dakika

Bitlis'te gökten adeta çamur yağdı

BİTLİS - Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı Bitlis'te etkisini arttıran yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan toz bulutu, sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından çamura dönüştü. Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı, yağmurla birlikte çamur olarak yere düştü. Yağan yağmurla birlikte otomobillerin üstü çamurla kaplanırken, sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Çamurdan dolayı kirlenen araç sahipleri soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Kent genelinde etkili olan çamur yağmuru sadece araçlar değil, cadde ve sokakları da çamurla kapladı.