Göktepe Belediye Başkanı Doğan Vali Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Göktepe Belediye Başkanı Doğan Vali Işık'ı ziyaret etti

28.02.2022 16:54
Göktepe Belediye Başkanı Doğan Vali Işık'ı ziyaret etti

Karaman'ın Sarıveliler İlçesine bağlı Göktepe Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Doğan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Karaman'ın Sarıveliler İlçesine bağlı Göktepe Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Doğan, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret etti.

Doğan ziyarette beldenin genel yapısı ve sosyo ekonomik durumunun yanı sıra bölgede yaşayan kadın girişimcilerin bir araya gelerek oluşturduğu ve üretimi yapılan yöresel ürünlerin değerlendirilerek kazanca dönüştürülmesi amacıyla kurulan Göktepe Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kuruluş amacı ve nihai hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Doğan'a ziyareti nedeniyle teşekkür eden Vali Işık, bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerini "Göktepe Doğal" markasıyla pazarlayarak bölgede yaşayan ailelerimize ekonomik katkı sağlamayı hedefleyen kooperatifin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kooperatif çalışmalarının bölge ekonomisine çok önemli faydaları olacağına olan inancını belirterek kadınların her alanda olduğu gibi bu alanda da başarılı olacaklarını ifade eden Vali Işık, hayatın her alanında kadınları ön plana çıkaran bu tür girişimlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Işık, bölgede yaşayan kadınların bir araya gelerek birlikte oluşturduğu Göktepe Kadın Kooperatifiyle birlikte bölgenin hem ekonomik yönden gelişmesine hem de bölgenin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirdi.

Göktepe beldesinde kadınların bir araya gelerek kurdukları Göktepe Doğal Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifiyle birlikte belde ve çevre köylerdeki kadınların ürettikleri doğal ürünlerin ekonomik kazanca dönüşmesini sağlanıyor.

Bununla birlikte bölgede üretimi yapılan ceviz, toz biber, nane, fesleğen, kuş üzümü, tarhana, siyez unu, bulgur, elma, domates, hurma kurusu ile dağlardan toplanan sumak, kekik, ıhlamur ve çıtlık gibi ürünler satışa sunuluyor.

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Mehmet Alpaslan Işık, Mustafa Doğan, Sarıveliler, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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