Göktepe'nin "yağlı çamur"u ilgi görüyor - Son Dakika

Göktepe'nin "yağlı çamur"u ilgi görüyor

21.10.2020 11:19
Göktepe'nin

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde çıkan yağlı çamur, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde çıkan yağlı çamur, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Orta Toroslar'da kurulu 2 bin nüfuslu Göktepe beldesi birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip. Beldede bulunan Büğlü Baba Türbesi ile türbenin bahçesinde yerden kaynayan çamur, en çok ziyaret edilen yerlerden biri.

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, AA muhabirine, beldelerinde bulunan Büğlü Baba Türbesi'nin önemli ziyaret mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Türbe yakınındaki bir bölgeden çıkan yağlı çamurun yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Doğan, "Bu çamur Büğlü Baba Türbesi'nin yakınından kaynıyor. Çamur ele alındığında yağlı bir şeyi tutuyormuş hissi verir. Bu çamuru beldeyi ziyaret eden çok sayıda yerli ve yabancı turist vücutlarına sürüyor." dedi.

Kaynayan çamurun analiz ve testini yaptırdıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"İçinde kükürt ve kalsiyum gibi maddeler var. Yağlı çamurun mantar, egzama, sedef, frengi, tuzlu balgam gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Zaten dermatologlar her cilt kreminin içinde belli bir miktarda kükürt olduğunu ifade ediyor."

"Gelip hastalıkları için yağlı çamuru kullananlar da fayda bulduklarını söylüyor"

Belde halkından Fatma Soysal da Türkiye'nin dört bir yanından insanların Büğlü Baba Türbesi'ne geldiğini söyledi.

Türbe yakınında çıkan yağlı çamurun birçok cilt hastalığına iyi geldiğini anlatan Soysal, "Çamuru kendimiz de kullanıyoruz, çok faydasını gördük. Buraya gelip hastalıkları için yağlı çamuru kullananlar da fayda bulduklarını söylüyor. Türbenin bahçesinin çeşitli yerlerinden çamur kaynar." ifadelerini kullandı.

Sarıveliler, Karaman, Göktepe, Baba, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Göktepe'nin 'yağlı çamur'u ilgi görüyor - Son Dakika

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