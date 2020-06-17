Göktepe Sulaması inşaatı çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.



Muğla ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; "Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Göktepe Mahallesinde tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılmakta olan Göktepe Sulaması inşaatı işimizde çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Göktepe mahallesinde 3 bin 680 dekarlık zirai arazinin sulanmasını sağlayacak olan ve aynı zamanda dekar başına Bin 500 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 5 Milyon 520 Bin TL katkı ve ek istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.



Göktepe Sulaması işi kapsamında toplam 8 bin 500 metre olan iletim hattında bugüne kadar 4 bin 650 metre kanal imalatı tamamlanırken, yüzde 17'lik fiziki gerçekleştirme sağlandı. İletim hattının kalan kısmının bu yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA